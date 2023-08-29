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Güncel
AA 29.08.2023 16:48

Mardin 1969 Spor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor

TFF Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarını Mardin'de sürdürüyor.

Mardin 1969 Spor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor

Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü, yönetiminde 21 Kasım Şehir Stadı'nda yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Uzunköprü, lige çok kısa bir süre kaldığını belirtti.

"Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk etap çalışmalarımızı Mardin'de gerçekleştirdik. Ardından Bolu'ya giderek hem hazırlık maçları oynadık hem de sıkı bir idman süreci geçirdik. Tabi bir yandan yönetimimiz de transfer çalışmalarını sürdürdü. Bu hazırlık sürecinde denediğimiz, oyun planımıza uymayacak olan futbolcularla yollarımızı ayırdık. Yüksek performans aldığımız futbolcular oldu. Artık lige sayılı günler kaldı. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz."

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