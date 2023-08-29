Düzcespor Teknik Direktörü Adnan Şentürk transfer istedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve geçen hafta deplasmanda Uşakspor’u 2-1 yenerek sezona 3 puan ile başlayan Düzcespor, hafta sonu taraftarı karşında oynayacağı Belediye Derincespor mücadelesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Adnan Şentürk, takımın hazırlık çalışmalarının devam ettiğini vurgularken, takıma yeni transferlerin alınması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Şentürk, sezona geç başladıklarını belirtti.

"Gerçek Düzcespor iç sahaya çıktığı zaman o gerçek bir Düzcespor. Ne kadar hazırsa o kadar hazır olur. Yani Düzcespor'un kendisidir. Biz bu onurlu duruşu sergilemek zorundayım. Fiziksel hazırlıklarımız, mental hazırlıklarımız eksik olabilir. Sahada hiçbir eksikliğimiz olmayacak. Bundan sonra da olmayacak. Çünkü benim tarafımda böyle bir şey yok. Oyuncularım bunu biliyor. En azından bu sürede aslında bunu öğrendiler. Şunu söylemeliyim. Hazırlık en az altı hafta olmak üzere altı ila sekiz hafta olarak planlanır. Biz böyle organize edildik."

"Üst düzey oyuncular transfer süresini yatarak geçirmez"

Şentürk, transfer döneminde üst düzey futbolcuların dönemi yatarak geçirmediğini vurguladı.

"Günümüzde dünya futbolunda üst düzey takımlarda bu süre biraz kısalmıştır. Çünkü bir Real Madrid oyuncusu veya bir Barcelona, Manchester City, oyuncusu hatta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'a giden futbolcu bu süreyi yatarak geçirmez. Özel koçlarla, özel antrenörlerle, hazırlar ve sezona başladığı zaman neticede sorunu varsa dayanıklılıkla ilgili bir problemi vardır. Çalışma direk taktik çalışmayla başlar. Teknik ve taktikle başlar. Dünya futbolu bugün bu durumda. Ama maalesef hala ülkemizde özellikle alt liglerde 1. Lig’de buna dahil. Süper Ligde buna dahil. Belki yeni yeni toparlanıyor o konuda. Maalesef oyuncular sezon başları ya da takıma transferini yaptığı zaman üstelik de takım beğenmeyerek, son ana nasıl olsa benim ismim takımda var duygusuyla çok geç gidip Orada da daha önceden hazırlanmamış bir fizikle birçoğu hocalar tarafından belki ihtiyaç olduğu için oynatılıyor ve sakatlıklar başlıyor. Yani çok değerli, çok para verilmiş bir oyuncu sakatlandığı için sezona sakat girdiği için büyük bir kayıp oluyor."

"Transfer ettikçe antrenmana aldık"

Teknik direktör Şentürk, transfer sürecinde takıma dahil ettikleri oyuncuların katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

"Akıllı bir plan yapar ve o planla oynarız. Biraz gücümüzü kollarız ve Düzcespor'u temsil ediyorsak, hangi takımda bulunuyorsak yani ama bugün Düzce'deyiz. Onu en iyi şekilde temsil etmek zorundayız. Bizim transfer sürecimiz de kısa bir döneme denk geldi. Takımlar eğer 20-21 gün önce çalışmaya başlamışsa bu oyuncuların transfer edip çalışıyorlar veya en azından yüzde 70'ini transfer ediyorlar. Biz transfer ettikçe çalışan takıma katkı sağlasın diye antrenmana aldık. Bu esnada bizim kafamızda oluşturduğumuz oyuna uygun, transfer ettiğimiz oyuncular tamamlayıcı bazı oyuncularda bazı pozisyonlarda eksiklikler yaşıyoruz. En azından bu pozisyonlarda rekabeti oluşturacak ya da yarınlarda Allah korusun, sakatlık veya ceza durumunda yedekleme demek istemiyorum. Çünkü oyuncuların hepsi oynamaya adaydır. Yani bu bunun yedeğidir diye bir şey düşüncem yoktur hiçbir zaman. İyi olanın oynaması için elimden geleni yaparım. Bu tür merkez orta sahada oyunculara ihtiyacımız var."

"2 oyuncuya ihtiyacımız var"

Şentürk, takımın daha iyi olması için 2 oyuncunun daha gelmesi gerektiğini aktardı.

"Yani en azından iki tane ve bir de hepinizin bildiği gibi ikinci ligde bir statü var. Yaş statüsü var. 2001 doğumludan küçük mutlaka bir oyuncuyu ilk 11’de başlatmak zorundasınız. Böyle bir statü var. 21 kişilik kadroda en az 4 tane bu tür oyuncu bulunmalı. 25 kişilik takım kadrosunda en az 6 tane böyle oyuncu bulunmalı. Bizim bu tür statüyü hayata geçirecek kadrolaşma yapımız var. Onu tamamladık. Ama bundan sonra katkı yapacak oyuncuların bir tanesi yani bu düşündüğüm oyunculardan bir tanesi mutlaka bu statüye uygun bir orta saha oyuncusu olmalı. Bir diğeri de deneyimli olabilir. Genç olursa da hiç fark etmez. Yine merkez orta sahada oyunun içeriğini oynayabilen dinamik takımın diğer bölgelerindeki biraz yükselen yaş ortalamasını aşağı çekici ve merkezden o ateşlemeyi dinamizmi sahayı yansıtacak oyuncular arayışı sürüyor uzun zamandır. Çok sayıda oyuncu ismi geliyor. Görüyoruz ama şu andan itibaren takım için uygun olmayan oyuncuyu takım kadrosu içine almayı düşünmüyorum."