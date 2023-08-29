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Güncel
AA 29.08.2023 16:39

Çanakkale'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Ramazan Kapucuoğlu'nun cenazesi törenle toprağa verildi.

Çanakkale'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Kapucuoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Tepecik Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Çarşı Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınan Kapucuoğlu'nun naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Cenaze, daha sonra Bayramiç Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale Merkez Komutanı Kıdemli Piyade Albay Erman Haykır, Bayramiç Garnizon Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Salih Albayrak, gazi yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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