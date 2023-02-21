Manyas Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan dikiş ve giyim kursiyerleri, depremzedeler için uyku tulumu imal ediyor.

Uyku tulumları için gerekli olan kumaşları temin ederek kesim ve dikime başlayan kursiyerler, gün içinde 35-40 tane tulumu kullanıma hazır hale getiriyor.

Manyas Halk Eğitim Müdürü İsmail Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzedelerin ihtiyaçlarını temin için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan, ilçeden deprem bölgesine 9 tır gıda, giyecek, jeneratör ve ısıtıcı ile 110 ton odun gönderildiği öğrenildi.