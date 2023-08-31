Manisa'nın ilk 7 aylık ihracatı 3 milyar doları geçti

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ağustos ayı meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla Manisa TSO hizmet binasında gerçekleştirildi.



Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Akdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, ağustos ayının Türk tarihi açısından önemine vurgu yaparak konuşmasına başladı.



“Dijital tarım üzerinde daha çok çalışmalıyız"



Ağustos ayının Türkiye açısından oldukça kurak geçtiğine dikkat çeken Yılmaz, `Önemli bir tarım şehri olan Manisa, hava, su ve toprak ile ilgili tüm gelişmelerden çok etkilenmekte. Başta su ve toprak yönetimi olmak üzere tarım ile ilgili tüm bildiklerimizi gözden geçirerek, akıllı tarım veya dijital tarım üzerinde daha çok çalışmamız gerekiyor. Hem suyu hem de topraklarımızı daha etkili ve verimli kullanmamız gerekiyor. Her geçen gün artan girdi maliyetlerini de dikkate aldığımızda verimlilik olmazsa olmazımız durumunda. Bu şekilde çiftçimizi ve tarım işletmelerimizi iklim değişimlerinden ve rekabetten dolayı ortaya çıkacak zararlardan daha fazla koruyabiliriz” dedi.



“İş dünyasının finansmana erişiminin sağlanması gerekiyor”



Ekonomide yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Başkan Yılmaz, “Avrupa bölgesinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyonda düşüş yaşanıyor. Amerika’da yıllık tüfe yüzde 3,2, Avrupa bölgesinde ise yüzde 5,3 civarında. Ancak bu orta vadede bekledikleri seviyelerde değil. Bu nedenle gerek FED gerekse Avrupa Merkez Bankası faiz arttırmaya istekli bakmakta. Malum FED, temmuz ayındaki toplantısında, politika faizini 25 puan artırarak yüzde 5,5 - yüzde 5,75 seviyesine yükseltti. Aynı şekilde, Avrupa Merkez Bankası da beklentiler paralelinde 25 puanlık artışa giderek faizleri yüzde 4,25 - yüzde 4,50 seviyesine getirdi. Malum, haziran ayında OECD, küresel ekonomik büyüme oranlarını az da olsa yukarı yönlü revize etmişti. Temmuz ayında ise IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda 2023 küresel büyüme tahminini yüzde 2,8’den yüzde 3’e yükseltti. Kuruluş raporunda enflasyonun hala yüksek seyrettiğini ifade ederek, 2024 yılı için yüzde 5,2 olan enflasyon oranı tahminini korumaya devam etti. Çin ekonomisinde ise enflasyon ve büyüme oranları göz önüne alınarak ekonomide bir yavaşlama görülmekte. Anlaşılan o ki kısa dönemde küresel ekonomide istenen seviyeye gelemeyen enflasyon ve ekonomik yavaşlama gündemde olmaya devam edecek. Tabi bunlara bir de tahıl ile ilgili ortaya çıkacak riskleri de eklemek gerekir. Küresel ekonomide durum böyle iken ülkemizde ekonomik gelişmeler şu şekilde. Merkez Bakası 2023 enflasyon beklentisini yıllık yüzde 22’den yüzde 58’e yükselterek yukarı yönlü revize etti. 2024 yılı için de yüzde 33 olarak belirledi. Şu anda açıklanan enflasyon ise yıllık yüzde 47,7. Yani iki yılın ortalamasını alırsak enflasyon oranını yüzde 45-48 kabul edebiliriz. Banka, politika faiz oranını ise beklentilerin çok ötesinde 7 bin 500 baz puan artırarak yüzde 25 seviyesine yükseltti. Enflasyon oranı yüzde 47 iken faiz oranlarının yüzde 25 olması, negatif faiz getirisinin hala yüksek olduğunu göstermekte. Dolaysıyla önümüzdeki dönemlerde bu fark enflasyonun düşmesi ile kapanmaz ise faiz oranlarının artabileceğine işaret etmektedir. Bu işin bir yönü. Hali hazırda ise artan faiz oranlarından sonra bankaların önümüzdeki günlerde mevduat ve kredi faiz oranlarını arttıracağını söyleyebiliriz. Elbette enflasyonun düşmesi çok önemli ancak yüksek faiz oranlarının iş yapma ortamını olumsuz yönde etkilemesine de izin vermememiz gerekir. Bu nedenle iş yapan, üreten, ihraç eden ve istihdam sağlayanların finansmana erişiminin sağlanması gerekir. İş yapanların finansman maliyetlerinin öngörülebilir ve düşük olmasını diliyoruz. Bu şekilde yatırım ortamının iyileşebileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



“Manisa olarak çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz”



Manisa'nın 2023 yılı ilk 7 ayındaki ihracat rakamları ve ihracat yaptığı ülkelerden de bahseden Yılmaz, "Manisa olarak biz çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Temmuz ayında yaklaşık 425 milyon dolar, yılın ilk yedi ayında ise 3 milyar doların üzerinde ihracat yaptık. Geçen yılın aynı döneminde 2,8 milyar dolardı bu rakam. Bu 3 milyarlık ihracatımızın yapıldığı başlıca ülkeler sırasıyla; Almanya (486 milyon dolar), Birleşik Krallık (366 milyon dolar), Fransa (366 milyon dolar), İtalya (292 milyon dolar), İspanya (178 milyon dolar), Irak (80 milyon dolar), Polonya (75 milyon dolar). İhracatımızı yapan başlıca sektörler ise şunlar: elektrik ve elektronik (1,3 milyar dolar), iklimlendirme sanayi (492 milyon dolar), otomotiv endüstrisi (391 milyon dolar), kuru meyve ve mamulleri (114 milyon dolar), hububat, yağlı tohum (87 milyon dolar), meyve ve sebze mamulleri (78 milyon dolar). Bu sayılarla ülke sıralamasında sekizinci sıradayız. Yılın geri kalan aylarındaki performansımız ile ilk yediye girebileceğimizi düşünüyorum. Durmadan çalışan ve üreten tüm firmalarımızı, kıymetli üyelerimizi tebrik ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.