Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 08:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’daki trafik kazasında yaralan sürücü tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Kula ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Eşme - Kula karayolu Şeritli Mahallesi mevkiinde Cevdet Polat'ın (52) kullandığı 45 KA 9115 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeki Mustafa Kılınç (76) idaresindeki 45 SB 3741 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Cevdet Polat yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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