Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 08:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de su kanalına düşen dolmuşun sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de dolmuşun su kanalına düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ali P. idaresindeki 71 M 0115 plakalı dolmuş, Bahçelievler Mahallesi Cevdet Ocak Caddesi'nde yol kenarındaki su kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında dolmuşta bulunan 2 yolcunun yara almadan kurtuldukları öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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