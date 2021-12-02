Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 08:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da otomobilin yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Efe Çınar (20) idaresindeki 34 AR 9840 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Ahmet Necdet Sezer (ANS) Kampüsü yakınlarında Hüseyin Çakır'ın (37) kullandığı 03 ACB 905 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.
Kazada, sürücü Çınar ile otomobildeki Elmas Büke (20), Deniz Y. (15) ve minibüsteki yolculardan Cevriye Coşkun (49) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Minibüsün sürücüsü Çakır, gazetecilere, seyir halindeyken otomobilin aracına arkadan çarptığını söyledi.
Etiketler: Trafik Kazası
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