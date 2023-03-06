Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa'daki yurtlarda ve gençlik kamplarında kalan depremzedelerin çocuklarına yönelik aktiviteler sürüyor.

Bakanlığın destek ekipleri ve gençlik merkezlerindeki gönüllüleri tarafından uygulanan programlarda depremden etkilenen çocukların moral ve motivasyonu üst seviyede tutulmaya çalışılıyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa'ya gelen yaklaşık 15 bin afetzededen 1461'inin barınma merkezlerine yerleştirildiğini belirtti.

Gençlere ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, şöyle dedi:

"AFAD Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Manisa Valiliğimiz koordinesinde Manisa'ya gelen, yurtlarımızda, Kula gençlik kampımızda ve Kırkağaç gençlik kampımızda kalan depremzedelerimiz için psikososyal destek çalışmalarının yanı sıra çocuk etkinlik bölümleri, satranç, resim boyama ve mangala gibi birçok aktivite düzenliyoruz. Misafirlerimizin moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz."