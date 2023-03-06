Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Aşağısapçı köyünden Bayramiç'e giden Müjdat Tutkun (39) idaresindeki otomobil, Üçyol mevkisinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Tutkun'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tutkun'un cenazesi, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
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