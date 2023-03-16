Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından ilçedeki bir ikamette yapılan aramada farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili E.C. (46) ve N.Ö. (29) isimli 2 şüpheli şahıs, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.