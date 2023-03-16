Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da trafik kazası: 2 yaralı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
M. A. E. idaresindeki otomobil, Burdur Caddesi'nde ilerlerken önce yol kenarındaki bir tırın dorsesine, ardından park halindeki otomobillere çarpıp devrildi.
Çevredekiler devrilen otomobilin sürücüsünü ve yanındaki eşi G. E.'yi araçtan çıkardı.
Yaralı çift, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada yapılan müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:00
- 17:43
- 17:38
- 17:33
- 17:31
Sıradaki Haber
Niğde'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz