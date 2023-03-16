Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Niğde'de son 15 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 32,12 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu
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