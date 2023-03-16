Okulda düzenlenen kermeste öğrenciler ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aşçılık kursu kursiyerleri tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Kermese Kaymakam Muhammed Çetin, eşi Fatma Çetin, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çetin, öğrencilerinin deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi için hazırladığı kermesle öğrencilerin duyarlılıklarını gösterdiğini aktararak, kermes için öğrencilere teşekkür etti.