Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da yangın çıkan plastik ham madde yüklü tır hasar gördü
Umud A.'un kullandığı Azerbaycan plakalı plastik ham madde yüklü tırda, Çorum-Yozgat kara yolunun Alaca ilçesine bağlı Kuyluş köyü yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alaca Belediyesine bağlı ekipler, tırın balatalarından çıktığı değerlendirilen yangını söndürdü.
Yangında tırın dorsesinin büyük bölümü yandı.
Tırın, Azerbaycan'dan Kayseri'ye plastik ham madde getirmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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