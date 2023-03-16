Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucu operasyonları
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri kent merkezi ve ilçelerde yürütülen denetimler esnasında şüphelendikleri K.C.B, B.K.B. ve A.K'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne
Son Haberler
- 16:25
- 16:15
- 16:10
- 16:07
- 16:20
Sıradaki Haber
Karaman’da yağış üreticiyi sevindirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz