Kastamonu Belediyesi, Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde deprem bölgelerinden şehre gelen ve Kastamonu’daki tüm çocuklar için hafta sonu şenlik düzenleyecek.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatlarıyla gerçekleştirilecek olan etkinliklerde çocukların güzel bir hafta sonu geçirmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede, Kuzeykent Nikah ve Konferans Salonu’nda 19 Mart Pazar günü saat 15.00’de Kastamonu’daki tüm çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikte ateş, köpük baloncuğu, jonglör ve kukla gösterisi yapılacak.

Ayrıca aynı gün saat 11.00’de de deprem bölgesinden Kastamonu’ya gelen çocuklara özel bir gösteri yapılacak. Konu ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Büyük zorluklardan geçtik ve geçmekteyiz.

Çocuklarımızın bu durumlardan etkilenmemesi için ilimizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Tüm çocuklarımızın güzel bir Pazar geçirebilmesi için böyle bir etkinlik düzenledik. Şehrimizde misafir olan kardeşlerimiz için ayrıca bir gösteri daha düzenliyoruz. Çocuklarımız bizim en değerlilerimiz.

Bizler el ele omuz omuza zorlukları aşarken onların yüzlerinin gülmeye devam etmesi ise en büyük arzumuz. Tüm çocuklarımızı ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz etkinliklerimize bekliyorum" dedi.