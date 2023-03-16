Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Savur ilçesinde spor salonunda 3. sınıfta okuyan 250 öğrenci tarama testine katıldı.

Antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından yapılan taramadan geçen öğrenciler, 8 haftalık eğitim programına katılacak.

İlçe Gençlik Spor Müdürü Özcan Tırpan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, taramaya katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.