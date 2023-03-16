"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Bahçe esnafının yeniden ekonomik hayata katılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Bahçe Belediyesi tarafından, depremzede esnaf için Ali Farsakoğlu Caddesi Karderesi mevkisinde ilk etapta 50 geçici iş yerinin kurulumuna karar verildi.

Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, deprem nedeniyle ilçede bazı iş yerleri ve evlerin yıkıldığını söyledi.

Deprem sonrasında afetzedelerin barınma, gıda ve diğer ihtiyaçları için çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Baz, yaptıkları çalışmalarla depremzedelerin yaralarını sarmaya çabaladıklarını ifade etti.

"50 iş yerini 10 gün gibi kısa sürede teslim edeceğiz"

İlçede depremde 25 binanın yıkıldığını, 1500 de ağır hasarlı yapının olduğunu anlatan Baz, şöyle devam etti:

"Ağır hasarlı yerlerin yıkımları devam ediyor. Bir yandan da enkazları kaldırıyoruz. Depremden dolayı esnafımız da sorun yaşadı, iş yerleri yıkıldı. İlk etapta esnafımız için geçici 50 dükkan yapımını hızlı bir şekilde başlattık. İş yerleri yıkılan esnafımızın bu süreçte yerlerini acilen temin etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı koordinesinde 100 konteyner iş yeri gelecek. Bunların altyapılarını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bu yaraları hızlı şekilde sarmak istiyoruz"

Baz, ilçede ciddi bir koordinasyonla, birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Temennimiz en kısa zamanda şehrimizi toparlamak. Yapacağımız geçici iş yerlerini öncelikle dükkanları yıkılan ve ağır hasarlı olup yıkılacak esnafa vereceğiz. Bir an önce bu iş yerlerini teslim etmek istiyoruz. 50 iş yerini 10 gün gibi kısa sürede teslim edeceğiz. Daha sonra konteyner iş yerleriyle planlama yapacağız"