Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
Uşak'ın Banaz ilçesinde meşelik alanda bulunan patlamamış top mermisi, ekipler tarafından incelenmesinin ardından imha edildi.
Kızılcasöğüt beldesi yakınlarında meşelik alanda patlamamış top mermisi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve uzman ekiplerce inceleme yapıldı.
Top mermisi güvenli bölgede imha edildi.
Etiketler: Uşak
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