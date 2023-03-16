Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Bahattin Y. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Yozgat kara yolunun 71. kilometresinde refüje çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Delice Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kırıkkale
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