Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler yararına düzenlenen yardımlaşma etkinliğinde evde pişirdikleri yöresel yemekleri mahallede bulunan bir lokantada satışa sunan Sason ilçesindeki Aşağı Mahalle sakinleri, elde edilen paraları deprem bölgesine gönderdi.



Mahalle sakinleri olarak el ele vererek depremden etkilenen vatandaşlara yardım topladıklarını belirten mahalle muhtarı Süleyman Balge, meydana gelen yıkımın büyük olduğunu ve yaraların bir an önce sarılması için her vatandaşın elini taşın altına atarak yardımlarda bulunması gerektiğini söyledi.



Mahalle sakinlerinden yardım çığırası gelince mahallede bulunan lokantalarını yardımlar için açtıklarını belirten lokanta sahibi Nesip Avcu, “Depremzedeler yararına düzenlenen hayır kervanına katkı sağlamak için bizde gün boyunca lokantamızı mahalle sakinlerine açtık. Tüm personellerimiz ve ürünlerimiz ile bizlerde mahalle sakinlerine yardımcı olduk. İnşallah en kısa zamanda ülke olarak bu zor günleri atlatarak ferahlığa kavuşuruz” dedi.



Yapılan yardımların depremzedeler için kullanılacağını belirten mahalle esnafından Bahattin Avcu, yardımların toplanması için tüm mahalle sakinlerinin seferber olduğunu söyledi. Düzenlenen yardım çalışmalarına mahalle sakinlerinin yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi destek verdi.