Gıda Çarşısı'nda pide üreten bir fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine fırına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.





Ekiplerin yoğun çabasıyla çevredeki diğer işletmelere sıçramadan söndürülen yangında fırının hamur soğutma bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.