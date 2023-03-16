İlçe merkezinde yaşayan Burhan Özgür'ün müstakil evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

Ailesini başka bir şehirde yaşayan yakınlarının yanına gönderen kendisi de kentteki bir akrabasının yanında kalan Burhan Özgür, evindeki eşyaları ise tahliye ederek bahçesindeki ahıra yerleştirdi.

Özgür, dün sabah saatlerinde yaşanan selle ikinci bir mağduriyet yaşadı.

Suların ahırın içine dolması sonucu aralarında beyaz eşyaların da bulunduğu bazı eşyalar sürüklenerek kayboldu.

Sel çekildikten sonra bahçede kalan koltuk takımı ve mutfak eşyalarının ise kullanılmayacak durumda olduğu tespit edildi.