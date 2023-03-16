Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 16:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Kaza, saat 13.30 sıralarında Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu Kadın Doğum Hastanesi kavşağı alt geçidinde meydana geldi.
İddiaya göre otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobile çarparak durdu.
Kazada 2'si ağır 3 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Sedat Atalay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Diyarbakır
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