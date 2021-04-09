Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Grup Amirliği ekipleriyle, uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik operasyon düzenledi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen İ.B. teknik takip sonucu 104,80 gram metamfetamin ile yakalandı.
Şüpheli, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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