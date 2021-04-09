İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Grup Amirliği ekipleriyle, uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen İ.B. teknik takip sonucu 104,80 gram metamfetamin ile yakalandı.

Şüpheli, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.