Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arsiv)]
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Dazkırı-Başmakçı Kavşağında Samet A. idaresindeki kamyonet, Yunus Emre O. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Sürücüler ile otomobilde bulunan Dilara Önen O. yaralandı.
Durumları iyi olan yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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