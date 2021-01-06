Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Amirliği ve uygulama yapan ekipleri ziyaret eden TÜGVA üyeleri adına açıklama yapan TÜGVA Soma Temsilcisi İbrahim Gürcan, her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirtti.

Gürcan, "Bugün onlarla beraber olmak istedik. Her zaman onların yanındayız. Onlara destek vermek, onların yanında olmak istedik bu soğuk havada. TÜGVA olarak her zaman iyiliğin, ahlakın ve adaletin yanında olan gençler olarak bugün de onların yanındayız." dedi.