Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 08:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, haklarında teşhis ve tanık beyanları bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler, kentteki adreslere düzenlediği operasyonda 4 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Polisin diğer zanlıları yakalaması için çalışmaları sürüyor.
Son Haberler
- 10:20
- 10:16
- 10:12
- 10:14
- 10:01
Sıradaki Haber
Benzin kaç lira oldu? Benzine indirim...5 Ocak güncel benzin fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz