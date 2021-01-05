Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Benzin kaç lira oldu? Benzine indirim...5 Ocak güncel benzin fiyatları...
Benzin fiyatları neler? Benzine ne kadar indirim yapılacak? Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine indirim yapıldı. İndirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak. 5 Ocak güncel akaryakıt fiyatları...
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek. İndirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.
Kalan 4 kuruşluk kısmı ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.
Benzin ne kadar?
Buna göre, Ankara'da ortalama 7,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,20 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,24 liradan 7,17 liraya, İzmir'de 7,30 liradan 7,23 liraya inecek.
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