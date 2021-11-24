Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, karayolunda 45 yaşındaki G.D. idaresindeki kamyonet ile 80 yaşındaki A.Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki sürücü A.Ç., 70 yaşındaki A.Ç. ve 19 yaşındaki T.Ş. yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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