Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da iki gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'da yakınlarının iki gündür haber alamadığı kişinin evinde, cansız bedeni bulundu.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, yaşayan Yakup Eriz’den bir süre haber alınamadı. Eriz'i, evinde hareketsiz bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri Eriz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Evinde küçük çaplı yangın çıktığı tespit edilen Eriz'in dumandan etkilenmesi sonucu hayatını kaybetmesinden şüphelenildiği öğrenildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sakarya Yangın
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