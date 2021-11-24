Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 19:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
3 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Kocaeli merkezli 3 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri, Kocaeli’nde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasında yer aldığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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