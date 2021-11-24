Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da cankurtaran ekipleri 78 kişiyi kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Hatay’da cankurtaran ekipleri, Çevlik sahilinde yaz başından bu yana 78 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Hatay’ın Samandağ ilçesindeki sahillerde, akıntı sebebiyle geçmiş yıllarda yaşanan can kayıpları tam eğitimli ve donanımlı cankurtaranlar sayesinde bu yaz sezonunda yaşanmadı.
Sahilde 4 gözetleme kulesinden yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçmek için hazır bekleyen cankurtaran ekipleri, sezon içinde boğulma tehlikesi geçiren 78 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
"Boğulma nedenli can kayıpları sıfırladı"
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mahir Çiçek, iki yıldır yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde Çevlik kıyılarında boğulma nedenli can kayıplarının sıfırlandığını söyledi.
Çiçek, yaz sezonunda boğulma olaylarının en çok yaşandığı bölgede, imkânları dâhilinde hizmetlerinin devam edeceğini kaydetti.
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