Denizli’nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, Recep Eray Hakver, 22 yaşındaki kız arkadaşı Cennet Tuğba Tokbaş’ı boğarak öldürdü.

Olayın ardından Hakver, aynı mahalledeki ailesinin evine gitti. Annesine, kız arkadaşıyla tartıştıklarını anlatan Hakver, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsizce kaldığını söyledi.

Hakver'in ailesinin ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, Cennet Tuğba Tokbaş'ı ölü buldu. Gözaltına alınan Hakver, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘Yanlışlıkla öldürdüm’ dedi, tırnaklarında DNA’sı çıktı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cennet Tuğba Tokbaş'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Kabul edilen iddianamede, Tokbaş'ın ölümünün 'boyna basıya bağlı' meydana geldiği yer aldı.

İddianamede, Recep Eray Hakver'in ifadesinde, Tokbaş'ı yanlışlıkla öldürdüğünü, bu sırada Tokbaş'ın kendisine karşı koymadığını söylediği kaydedilirken, maktulün tırnaklarından alınan örneklerde şüphelinin DNA'sına rastlandığı kaydedildi.

Olay sonrası davranışları kasten öldürme suçuna işaret etti

Şüpheli Hakver'in olay sonrası davranışlarının da 'kasten öldürme' suçuna işaret ettiğinin belirtildiği iddianamede, “Zanlının olay sonrasında evden çıkarken kediye mama bıraktığı, kameralara el salladığı ve müzik dinleyerek olay yerini terk ettiği, taksirle bu suçun işlenmesi durumunda şüphelinin panik yaparak olay yerini terk etmesi veyahut ilgili sağlık kuruluşlarına haber vermesi gerekirdi. Bu şekilde davranması kasten hareket ettiğini göstermektedir. Tüm bu durumlar değerlendirildiğinde üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmaktadır” denildi.

Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi

Savcı, mütalaasında sanık hakkında müebbet hapis cezası istedi. Duruşmada savunmasını yapan sanık Hakver, kız arkadaşını öldürme kastının olmadığını belirtip, tahliyesini istedi.

Hakver, “Yaşanan olayda art niyetim yoktur. Olay dikkatsizliğimden kaynaklanmıştır. Öldürme kastım yoktur. Tuğba benim kız arkadaşımdı, öldürmem için ortada bir sebep yoktu. O an benim psikolojim farklıydı, kasıtla hareket etmedim. Olay nedeniyle çok üzgünüm ve pişmanım” dedi.

Olumlu davranışları müebbet cezasını 25 yıla indirdi

Mahkeme heyeti, Hakver'in savunmasının ardından kararını açıkladı. Sanık Hakver'e 'kasten öldürmek' suçundan önce müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ardından sabıkası olmaması, olaydan sonra teslim olması ve suç sonrası gösterdiği olumlu davranışlar nedeniyle takdir indirimi uygulayarak, 25 yıl hapis cezasına çevirdi.

Cennet Tuba Tokbaş'ın babası Murat Tokbaş, sanığa verilen 25 yıl hapis cezasına itiraz edip, İstinaf Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.