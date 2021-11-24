Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağaçtan kozalak toplarken elektrik akımına kapıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de ağaçtan kozalak toplarken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, ağacından kozalak toplamaya çıkan Bayram Fidan, elindeki kancanın elektrik tellerine teması sonucu akıma kapılarak, ağaçta asılı kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Fidan'ı bulunduğu yerden indirdi.
Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Bayram Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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