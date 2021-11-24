Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde ikamet eden Ecevit Gözen'e ait otomobil, yaklaşık bir hafta önce çalındı.

Şikâyet üzerine asayiş ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki 135 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyen ekipler, aracın Yunusemre ilçesinde olduğunu tespit etti.

Üzerinde sahte plaka takılı halde bulunan otomobil, sahibine teslim edildi.