Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da evinin önünden çalınan otomobil sahibine teslim edildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da bir evin önünden çalınan otomobil polis ekiplerince bulunup sahibine teslim edildi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde ikamet eden Ecevit Gözen'e ait otomobil, yaklaşık bir hafta önce çalındı.
Şikâyet üzerine asayiş ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri ve çevresindeki 135 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyen ekipler, aracın Yunusemre ilçesinde olduğunu tespit etti.
Üzerinde sahte plaka takılı halde bulunan otomobil, sahibine teslim edildi.
Sıradaki Haber
Sakarya'da iki gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz