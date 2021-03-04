İl genelinde meydana gelen ölümlü motosiklet kazalarında artış görülmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri için özel ekip kuruldu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada yaptıkları analizlerde sorumluluk sahalarında motosiklet kazalarının oranının oldukça fazla olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Motosiklet kaza oranlarını azaltmak için harekete geçtiklerini belirten Erdemir, ekiplerin yoğun bir şekilde denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine başladığına ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Manisa'da meydana gelen ve ölümle sonuçlanan 27 trafik kazasından 5'ine motosiklet karıştı. 2019'da ölümlü motosiklet kaza sayısı 10'du. Geçen yıl ölümlü motosiklet kazalarını önceki yıla göre yüzde 50 azaltmayı başardık. Yapacağımız etkin denetimlerle de 2021 yılı için yine yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz."