Hakkari Valiliğinde düzenlenen bayrak teslim töreninde Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Atlı, Sosyolog Rukiye Kaya ve öğrenci Nurgül Tayacan'ın Hakkari'ye getirdiği bayrak, öğrenci Muharrem Değirmenci'ye teslim edildi.

Törende bir konuşma yapan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği düzenlendiğini anlattı.

Gençlerin var olan milli tarih şuurunun daha da geliştirilmesi, vatan ve bayrak sevgisinin pekiştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 81 ilde hayata geçirilen etkinlik kapsamında ay yıldızlı şanlı Türk bayrağının 7 bölgeden yola çıktığını ifade eden Akbıyık, şöyle dedi:

"Van'dan gençlerimizin getirdiği bayrağı Hakkari olarak teslim aldık. Bizim gencimiz bu bayrağı Şırnak'a götürecek. Birliğimizin, kardeşliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımız, bizim bölgemizde son olarak Malatya'ya gidecek. Bayrağımız oradan 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek."

Devir teslim törenine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da katıldı.