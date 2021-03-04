Kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla ilçede iş yerlerini denetleyen, uyarılarda bulunan Dağ, esnafa ve vatandaşlara maske dağıttı.

Dağ, yaptığı açıklamada, Ahlat'ın düşük riskli yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade etti.

İlçe genelinde denetimlerin hassasiyetle sürdürüldüğünü belirten Dağ, şöyle konuştu:

"Tüm Ahlat halkına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte ilgili bakanlıklarımızın belirlediği kurallar çerçevesinde kontrollü normalleşme dönemine başladık. Bundan sonra yavaş yavaş açılma sürecine gireceğiz ama tabi burada iş yine bize düşüyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami derecede dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla hepimizin bu konuda aynı titizlikle çalışacağına ve kurallara uyacağına inancım tamdır"

Denetimlere Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Yılmaz Özcan da katıldı.