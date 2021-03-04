İçişleri Bakanlığı'nın Dinamik Denetim Süreci konulu genelgesiyle bugünden itibaren 260 bin denetim personelinin katılımıyla ülke genelinde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri başlatıldı.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler ve meslek odalarının da desteği ile gerçekleştirilecek denetimlerde, Bursa’da oluşturulan heyetler de sahaya indi.

"Kritik eşikteyiz"

Kaymakam Süleyman Özçakıcı esnaf ziyaretlerinde hem esnafı hem de vatandaşları koronavirüs kuralları konusunda uyardı.

Bursa’nın kritik bir eşikte olduğuna vurgu yapan Kaymakam Özçakıcı, “İş yerlerimiz artık uzun bir aradan sonra faaliyetlerine başladı. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Ancak kritik eşikte olmamızdan dolayı herkesin kurallara mutlaka riayet etmesi gerekiyor. Bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz” dedi.

Kent genelinde denetimler, farklı ilçeler tarafından oluşturulan ekiplerce devam ediyor.