Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uygulama yapan polislere yemek getirdi
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 'çok yüksek risk' grubundaki Sakarya'da polis ekipleri koronavirüs denetimlerini artırdı.
Denetim noktasında polislere yemek getiren Ömer Yılmaz, “İhtiyaçları olduğunda getirmeye mecburuz biz, evlatlarımız onlar bizim” dedi.
Çok yüksek riskli şehirler arasında bulunan Sakarya’da polis ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yaptı. Araçları tek tek durduran polis vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi’ndeki denetimlerde ise kent sakini Ömer Yılmaz, polislere tencerede yemek getirdi. Gazetecilerin kendisini görüntülemesini istemeyen Yılmaz, “İhtiyaçları olduğunda getirmeye mecburuz biz, evlatlarımız onlar bizim” dedi. Polisler, Ömer Yılmaz’a teşekkür etti.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı
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