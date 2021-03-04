Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencileri, İHA yarışmaları kategorisinde Zeyrekopter V2 ve MAHİ, çevre ve yenilenebilir enerji teknolojileri kategorisinde ise Hareketli Kanat Rüzgar Türbini, RES'lerde Hareketi Depolamak, Arabamın Altıncı Vitesi, Sıvı Üzerinde Enerji Depolama ve Sıcaktan Serinleyelim isimli projeleriyle TÜBİTAK tarafından düzenlenen TEKNOFEST 2021’e katılma hakkını kazandı.

Okul Müdürü Servet Gürdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin TEKNOFEST'e katılmaya hak kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de sosyal mesafeyi koruyarak atölye ve laboratuvarlarda fuara hazırlandıklarını aktaran Gürdağ, "Öğrencilerimizle Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine destek olmaya çalışıyoruz. Bu noktada Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali olan TEKNOFEST'e bu sene 7 projeyle hazırlandık. Bunlardan 2'si havacılık ve uzay teknolojisi alanında. İstanbul ve Bursa’da yapılacak olan bu fuarla hem okulumuzu hem de ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.

Hem dikey hem yatay kalkabilen İHA geliştirdiler

Tüketen değil üreten bir Türkiye için projeler hazırladıklarını dile getiren kimya öğretmeni Melek Aktaş Gemici, Zeyrekopter V2 isimli döner kanatlı İHA projesiyle hem drone hem uçak gibi kalkış yapabilen bir araç geliştirdiklerini ifade etti.

Gemici, "Ülkemizde son zamanlarda savunma ve uzay sanayisinde yapılanlar bizim göğsümüzü kabartıyor ve heyecanlandırıyor. Çocuklar da heyecanlandı ve havacılığa ilgileri arttı. İleride inanıyorum ki bizim öğrencilerimiz de ürettikleriyle Selçuk Bayraktar gibi haberlere konu olacaklar." diye konuştu.

Kendilerinin de MAHİ isimli İHA 0 tipi bir insani yardım uçağı ile TEKNOFEST’e katılacaklarını anlatan kimya öğretmeni Derya Demirgil de şu bilgileri verdi:

"Amacımız 400 gr ağırlığındaki bir uçağı uçurmak ve özellikle afet durumlarında insanların araçla ulaşamadığı yerlere ilaç ya da herhangi bir ihtiyacı ulaştırmaktır. Bunu ilerleterek özellikle orman yangınlarında, yangın söndürme bombası taşıyarak yanan alanlara bırakmasını sağlayacağız. Son zamanlarda ülkemizde artan doğal afetler bizi bu konuda çalışmaya yönlendirdi."

Öğrencileriyle birlikte ülkeyi daha ileriye taşımak için mücadele ettiklerini aktaran okulun projeler koordinatörü Bünyamin Aktaş ise özellikle yenilenebilir enerji üzerine bir çok proje hazırladıklarını kaydetti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da gençlerin ilçe adına gurur verici projelere imza attığını belirterek, "İnşallah başarılarla dönerek bu çalışmalarının sonuçlarını en güzel şekilde alırlar." dedi.