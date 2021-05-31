Sağlık ekipleri kırsaldaki engelli vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor

Elazığ Belediyesi öğrencilere uzaktan eğitim için internet desteği veriyor

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde traktör sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

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