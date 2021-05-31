Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 74 yaşındaki Bekir Baykuş'un kullandığı 45 PA 332 plakalı traktör, Kırkağaç-Gelenbe Mahallesi yolunun Onbeştonluk mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde traktör sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan sürücünün cenazesi, Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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