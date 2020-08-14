Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da çöp depolama alanında yangın
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde çöp depolama alanında yangın çıktı.
Gaffar Okkan Mahallesi mevkisinde bulunan şehir çöplüğü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İtfaiye ekipleri, Salihli Belediyesi su ikmal araçları ve 20’den fazla personelin müdahale ettiği yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altında alındı.
Alanda soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Sıradaki Haber
HES kodu nedir? Hayat Eve Sığar (HES) kodu nasıl alınır?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz