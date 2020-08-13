YÖK Başkanı Yekta Saraç 2020-2021 akademik takvim ile ilgili açıklamasını Twitter'dan yaptı.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç "Bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.” dedi.

2- YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik. — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) August 13, 2020

Saraç, “Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir” dedi.

Salgının durumuna göre üniversiteler karar verecek

Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerin ilgili kurullarının karar vereceğini belirten Saraç, “Geçtiğimiz günlerde salgın dolayısıyla yaptığımız yapısal düzenlemelerle karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelerimize geniş bir alan bırakılmıştır. Üniversitelerimiz Koronavirüs Komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde genel planlamalar yapabilecektir” ifadelerini kullandı.

Sürecin Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların yönlendirmesiyle süreceğine vurgu yapan Saraç açıklamasını şöyle tamamladı:

Öğrencilerin ve personelin sağlığı en fazla dikkat ettiğimiz husustur

“YÖK olarak, bu süreci başından itibaren ‘çevik yönetim, güçlü koordinasyon, esnek kararlar almak ve kurumsal çeşitliliği imkan olarak kullanmak’ şeklinde özetleyebileceğimiz bir yönetim anlayışı ile yönetiyoruz. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığı karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husustur.”