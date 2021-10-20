Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da aranan 139 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 139 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11-17 Ekim'de bir dizi operasyon düzenledi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 66'sı cezaevine gönderildi.
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