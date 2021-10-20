İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen depoya operasyon düzenledi.

Cemal Yeşilyurt Caddesi'nde bir depoda yapılan aramada bulunan gümrük kaçağı 436 güneş gözlüğü ve 124 kol saatine el kondu.

Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.