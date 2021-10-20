Çayırdüzü köyünde iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak birikintisi ve dev kaya parçaları, çay bahçesi ile ağaçları sürükleyerek yola taşıdı.

Heyelan meydana gelen bölgenin yakınındaki 5 katlı ev ise hasar görmeden felaketi atlattı.

Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşların yaşadığı korku ve dua etmeleri kamera kaydına yansıdı.