İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Samsun ve ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranma kayıtları bulunan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan serbest muhasebeci S.Y'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.